Medicul radiolog Valeriu Pripa, răpus de COVID-19

17:40

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunţă reluarea procesului educațional la distanță, în toate sferele de învăţământ din ţară, începând cu data de 6 aprilie, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă a Ministerul, conducătorii instituțiilor de învățământ publice și private, de educație timpurie, învăţământ primar, gimnazial și liceal, îşi vor...