Subscrierile METROPOLITAN Life au avansat cu 19% in 2019

13:45

Societatile de asigurare autorizate si reglementate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) au subscris, in anul 2019, prime brute in valoare de aproximativ 11 miliarde de lei, in crestere cu peste 8% fata de valoarea inregistrata in anul 2018, se arata in raportul oficial publicat, vineri, de ASF. In acelasi timp, valoarea totala a despagubirilor achitate de companii a avansat cu 14,5%, la 6,8 miliarde de lei. Vezi clasamentele jucatorilor din piata!