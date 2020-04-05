«Защитите себя и других!»

18:00

С 9:00 до 17:00 Выставка районного конкурса сувениров и символов весны «Мэрцишор-2020» 11:10 Митинг и торжественная церемония возложения цветов 12:00 Встреча с выпускниками школ и техникумов по вопросу поступления в Военный институт Министерства обороны ПМР им. генерал-лейтенанта А. И. Лебедя г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 14:00 Гала-концерт, посвящённый завершению декады «Мэрцишор-2020» 14:00 Литературно-музыкальный час «Легенда о Мэрцишоре» 15:00 Приём граждан...