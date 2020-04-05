«Защитите себя и других!»
Новости Приднестровья, 5 aprilie 2020 13:30
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Acum 30 minute
13:30
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Ежедневно в продажу поступает от 20 до 30 тысяч масок, но спрос на них по-прежнему велик, отмечали на заседании Оперштаба
11:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
31 martie 2020
18:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 год...
08:20
В ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше +10°С
30 martie 2020
11:20
Курс доллара сегодня превысил 80 российских рублей
29 martie 2020
08:30
В последующие сутки местами дождь, понижение дневной температуры воздуха
26 martie 2020
12:00
50 лет Приднестровскому театру драмы и комедии
25 martie 2020
15:00
На заседании поднимались вопросы приобретения экспресс-тестов для определения коронавируса, поддержки предпринимателей в условиях ЧП
24 martie 2020
14:50
Для должностных лиц он составит до 1288 рублей или арест на срок до 30 суток
12:40
В городе продолжают работать непродовольственные торговые точки
10:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 martie 2020
16:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
19 martie 2020
18 martie 2020
22:00
Как пояснил Вадим Красносельский, это будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом
21:40
Глава государства рассказал, насколько республика подготовлена к сдерживанию коронавируса
16 martie 2020
11:00
Графическая памятка
15 martie 2020
13 martie 2020
12 martie 2020
18:40
Теперь организация называется «Общереспубликанское объединение работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей»
11 martie 2020
17:30
Первые матчи сезона начнутся не раньше 4 апреля
12:40
Теперь их должны одобрить Совет федерации и региональные парламенты
10 martie 2020
9 martie 2020
18:00
С 9:00 до 17:00 Выставка районного конкурса сувениров и символов весны «Мэрцишор-2020» 11:10 Митинг и торжественная церемония возложения цветов 12:00 Встреча с выпускниками школ и техникумов по вопросу поступления в Военный институт Министерства обороны ПМР им. генерал-лейтенанта А. И. Лебедя г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 14:00 Гала-концерт, посвящённый завершению декады «Мэрцишор-2020» 14:00 Литературно-музыкальный час «Легенда о Мэрцишоре» 15:00 Приём граждан...
08:20
Утром местами дождь
8 martie 2020
7 martie 2020
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.