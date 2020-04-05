«Защитите себя и других!»

Новости Приднестровья, 5 aprilie 2020 13:30

Подкаст

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Новости Приднестровья

Acum 30 minute
13:30
«Защитите себя и других!» Новости Приднестровья
Подкаст
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Госзаказ на медицинские маски увеличен Новости Приднестровья
Ежедневно в продажу поступает от 20 до 30 тысяч масок, но спрос на них по-прежнему велик, отмечали на заседании Оперштаба
11:40
Оперштаб-брифинг. 31 марта Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
31 martie 2020
18:40
Решение Оперативного штаба от 30 марта 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении  подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 год...
08:20
31 марта будет облачно и ветрено Новости Приднестровья
В ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше +10°С
30 martie 2020
11:20
Цена на нефть Brent упала ниже $23 за баррель Новости Приднестровья
Курс доллара сегодня превысил 80 российских рублей
29 martie 2020
08:30
29 марта днём будет до +19°С тепла Новости Приднестровья
В последующие сутки местами дождь, понижение дневной температуры воздуха
26 martie 2020
12:00
Полвека со зрителем Новости Приднестровья
50 лет Приднестровскому театру драмы и комедии
25 martie 2020
15:00
Работа Оперативного штаба под контролем президента Новости Приднестровья
​​​​​​​На заседании поднимались вопросы приобретения экспресс-тестов для определения коронавируса, поддержки предпринимателей в условиях ЧП
24 martie 2020
14:50
МВД напоминает о штрафах за нарушение карантина Новости Приднестровья
Для должностных лиц он составит до 1288 рублей или арест на срок до 30 суток
12:40
Бендерские предприниматели нарушают правила карантина Новости Приднестровья
В городе продолжают работать непродовольственные торговые точки
10:40
Оперштаб-брифинг. 23 марта Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 martie 2020
16:00
Коронавирус: риски заболевания и профилактика Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
19 martie 2020
17:40
Анонс мероприятий на 20 марта Новости Приднестровья
18 martie 2020
22:00
Президент ПМР не исключил продления режима ЧП Новости Приднестровья
Как пояснил Вадим Красносельский, это будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом
21:40
Дефицита с тест-системами не будет – Президент ПМР Новости Приднестровья
Глава государства рассказал, насколько республика подготовлена к сдерживанию коронавируса
16 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 17 марта Новости Приднестровья
11:00
Профилактика коронавируса Covid-19 Новости Приднестровья
​​​​​​​Графическая памятка
15 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 16 марта Новости Приднестровья
13 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 14 марта Новости Приднестровья
12 martie 2020
18:40
СПАПП сменил название Новости Приднестровья
Теперь организация называется «Общереспубликанское объединение работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей»
18:00
Анонс мероприятий на 13 марта Новости Приднестровья
11 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 12 марта Новости Приднестровья
17:30
Старт Чемпионата Молдавии по футболу отложен Новости Приднестровья
Первые матчи сезона начнутся не раньше 4 апреля
12:40
Госдума РФ приняла поправки к Конституции Новости Приднестровья
Теперь их должны одобрить Совет федерации и региональные парламенты
10 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 11 марта Новости Приднестровья
9 martie 2020
18:00
Анонс мероприятий на 10 марта Новости Приднестровья
С 9:00 до 17:00 Выставка районного конкурса сувениров и символов весны «Мэрцишор-2020» 11:10 Митинг и торжественная церемония возложения цветов 12:00 Встреча с выпускниками школ и техникумов по вопросу поступления в Военный институт Министерства обороны ПМР им. генерал-лейтенанта А. И. Лебедя г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 14:00 Гала-концерт, посвящённый завершению декады «Мэрцишор-2020» 14:00 Литературно-музыкальный час «Легенда о Мэрцишоре» 15:00 Приём граждан...
08:20
Синоптики: 9 марта днём - до +14°С Новости Приднестровья
​​​​​​​Утром местами дождь
8 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 9 марта Новости Приднестровья
7 martie 2020
17:50
Анонс мероприятий на 8 марта Новости Приднестровья
Mai multe ştiri
©2004—2020 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.