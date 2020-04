Spitalele din Statele Unite ameninţă personalul care fac publice condiţiile de muncă în timpul pandemiei coronavirusului

18:20

„Nu prea am înțeles de ce diaspora așa se revoltă? În Italia, Germania și alte țări vindecarea e gratis fără poliță ori cum? Cred că în situația în care suntem în fața unei situații excepționale, măsură de achitare a unei taxe de fapt obligatorii (Polița de asigurare medicală OBLIGATORIE) este una proporțională, or sistemul medical nu e preconizat pentru întreținerea a unui număr exagerat de mare de persoane bolnave, plus la asta uitam de maternități, persoane care continuă să vina si cu alte boli, etc”, scrie Andrei Oţel, într-o postare pe Facebook.În opinia lui Oţel, „faptul că cineva contribuie la TVA, nu dă dreptul să își șteargă picioarele de cetățenii rămași”. „Achitarea la ani de zile a taxelor din sistemele medicale din exterior s-a făcut pentru fortificarea acelor sisteme, iar la noi când vin acasă, niciodată nu achită asigurările”, constată bloggerul.