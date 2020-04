Victor Chirilă: Creditul rusesc este condiționat politic!

08:10

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 5 APRILIE 2020; azi are loc prima intalnire in conjunctie intre Marele Benefic Jupiter si Marele Transformator Pluto, ambii aflati in zodia seriosului Capricorn. Cei doi se vor mai intalni in acest an pe 30 iunie, cand vor fi ambii in stationare retrograda, si pe 12 noiembrie.In Capricorn si in aceasta formula nu au mai fost din anul 1771.Aceasta conjunctie dureaza ca efect pana pe 16 aprilie si aduce laolalta energiile de transformare ale amandurora – mersul inainte adus de Jupiter cu curatenia lui Pluto – astfel anunta vremuri in care devine o necesitate sa scapam de tot ce nu mai este de folos, benefic, ce este deteriorat, stricat, corupt, de ierarhii nefunctionale, de reguli gresite si impovaratoare dupa care traim pe pilot automat, sa fie expus tot ce este iresponsabil in comportamentul nostru si sa gasim noi moduri de a functiona.