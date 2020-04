Bilanțul deceselor de COVID-19 în Europa

16:50

Ambasada Rusiei la Londra a criticat BBC pentru un articol în care site-ul reţelei britanice de televiziune a căutat „agenda ascunsă” în spatele spijinului oferit Italiei şi Statelor Unite de Rusia în criza sanitară provocată de Covid-19. Ambasada a răspuns articolului publicat de BBC pe 3 aprilie, „What does ‘From Russia with love’ really mean?” (Ce înseamnă cu adevărat „Din Rusia cu dragoste”?, n.r.), în care au fost demontate informaţiile apărute în presa rusă, care exagera recunoştinţa Italiei pentru ajutor. Admiţând că „articolele din presa locală potrivit cărora steaguri ale Rusiei au fost arborate şi imnul Rusiei cântat în Italia induc în eroare”, Ambasada a precizat într-un comunicat faptul că ajutorul a fost oferit gratuit şi la cererea prim-ministrului italian Giuseppe Conte. „Este un semn al solidarităţii nostre cu poporul italian, fără legătură cu vreo agendă politică”, se arată în comunicat. Articolul BBC face referire, de asemenea, la ziarul italian La Stampa care a citat un oficial de la Roma care a spus că 80% din ajutor a fost „nefolositor”. Ajutoare medicale din Rusia au fost trimise în urmă cu câteva zile la New York, parte a operaţiunii Kremlinului intitulate „From Russia with Love”. La finalul lunii martie, un transport similar a ajuns în Italia, odată cu 100 de medici ruşi.