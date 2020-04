S-a descoperit AMPRENTA CORONAVIRUSULUI: Platforma online care „MIROASE” COVID-19 în CINCI minute!

20:45

Ea a povestit pentru jurnaliștii de la BBC că simptomele ei s-au semănat cu cele pe care le descriau pacienții cu COVID-19 pe care i-a văzut, în ultima perioada. „Aveam gâtul incredibil de uscat, tuseam sec și aveam febra foarte, foarte mare. Dar, că să fim realiști, că boală, este doar o gripă foarte, foarte rea. Altfel n-aș putea-o descrie. Am avut gripă, iar boală asta e mai rea. Și am 60 de ani, nu sunt un om tocmai tânăr. Dar nu am alte probleme majore de sănătate. Așa că am știut că îi voi supraviețui. Știam ce am. Am trecut peste (boală) cu paracetamol. De fapt, în cea mai mare parte a timpului am dormit. Altceva nu prea poți face (când ai Covid-19 – n.red.). Nu îmi amintesc să mai fi dormit vreodată atât de mult. Timp de 4 zile n-am putut face altceva”, a mai spus Clare Gerada, informează RomâniaTV. Clare Gerada a postat, în scurt timp, și un mesaj pe Twitter, anunțând că își revine după suferințele cauzate de coronavirus.