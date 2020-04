Cetățenii fără poliță medicală nu vor beneficia de ajutorul de șomaj

14:40

COVID-19 a provocat, până în data de 3 aprilie, 54 194 de decese în toată lumea. Cele mai multe pierderi de vieți omenești sunt raportate în Italia, unde au murit 13 915 oameni, transmite IPN. În total peste două sute de țări sunt afectate de noul tip de coronavirus, iar... The post COVID-19 a provocat 54 194 de decese în toată lumea appeared first on Portal de știri.