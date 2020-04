Un BMW a doborât un stâlp, la Briceni. Mașina a fost făcută zob

18:30

Mark Tkaciuk, unul dintre fondatorii Partidului Acțiunii Comune „Congresul Civic”, este vizat într-un dosar penal intentat de Procuratura Anticorupție. Politicianul a anunțat despre aceasta pe pagina sa de Facebook. Mark Tkaciuk nu a precizat de ce anume este învinuit, comunicând doar că de acest dosar, care a fost deschis încă în anul 2017, s-a ocupat Adriana Bețișor, procuror la Procuratura Anticorupție. Doar ieri am adresat trei întrebări guvernării, iar astăzi am primit deja un răspuns absolut previzibil – un dosar penal împotriva mea și niște încercări de a dezvălui ceva despre membrii familiei mele. Știți, când am revenit în politică, […]