Fotografii document. Cum arăta lumea în timpul pandemiei de gripă spaniolă din 1918. Asemănări cu pandemia de coronavirus de azi

Tinerii fac față fără mari probleme coronavirusului, astfel încât ei trebuie lăsați liberi, să se infecteze reciproc, pentru a se dezvolta natural o imunitate împotriva Covid-19. În plus, nu izolarea face bine acum, ci expunerea la soare. Afirmațiile aparțin prof. dr. Karin Molling, unul dintre cei mai apreciați virusologi germani, șefa grupului de cercetări al Institutului de Genetică Moleculară ”Max Planck” din Berlin. Într-un interviu prezentat pe 20 martie de publicația Rubikon, dr. Karin Molling s-a declarat total împotriva carantinei, chiar dacă ”trebuie să protejăm persoanele în vârstă”. „Aflați acum câte morți SARS Corona 2 există în fiecare dimineață. Cu toate acestea, nu vă spun câți oameni sunt deja infectați cu gripă în această iarnă și câte decese a provocat. Acest lucru nu este pus în contextul potrivit. În fiecare săptămână o persoană moare la Berlin din cauza germenilor multi-rezistenți. Adică 35.000 pe an în Germania. Acest lucru nu este menționat deloc”, a declarat Molling. ”Tinerii trebuie lăsați să stea împreună” Virusulogul german consideră că tinerii, care fac față fără prea multe probleme coronavirusului, trebuie pur și simplu lăsați liberi, să se infecteze unul de la altul, pentru a se dezvolta, astfel, în mod natural, imunizarea împotriva Covid-19. ”Cred că am avut situații de genul acesta de mai multe ori și că măsurile merg acum prea departe. Cred că poate nu ar trebui să faceți atât de mult împotriva tinerilor, care trebuie lăsați să stea împreună și să infecteze reciproc. Trebuie să construim cumva imunitatea. Cum poate fi posibil acest lucru fără contacte? Cei mai tineri suportă infecția mult mai bine”, a mai spus dr. Karin Molling. ”Trebuie să protejăm persoanele în vârstă, dar să le protejăm într-un mod care poate fi verificat. Este rezonabil ceea ce facem acum pentru stoparea epidemiei, astfel încât întreaga economie globală să fie aproape paralizată? Epidemia de gripă din 2018 cu 25.000 de decese în Germania nu a îngrijorat niciodată presa”, a completat virusologul. ”Este cel mai bine dacă am putea sta afară” ”Aceasta e frica principală: boala este prezentată ca o boală îngrozitoare. În sine, coronavirusul este ca o gripă într-o iarnă normală. Este chiar mai puțin agresivă în prima săptămână”, a mai spus ea. Omul de știință consideră chiar că ieșitul afară este mult mai benefic decât izolarea în casă. ”Am fost întrebată ce cred despre bătrânii care merg la plimbare. Pot spune doar atât: da, ar trebui să o facă. Aerul proaspăt este bun pentru că diluează virusul. Toată lumea își poate imagina acest lucru. Al doilea lucru este că apare acțiunea benefică a soarelui. Lumina ultravioletă ucide virușii. Este bine pentru copiii care se joacă afară, care fac sport afară. Este bine afară. Este cel mai bine dacă am putea sta afară”, a afirmat Molling. ”Sub nicio formă carantină!”, susține cu tărie virusologul german. ”Lucrurile sunt prezentate în așa fel încât transmit panică” ”Acest virus a dus la o pandemie, ceea ce înseamnă că este foarte contagios. Dar virusul nu reprezintă o cauză a unei boli severe. Numărul celor infectați și rata exactă a mortalității nu sunt în întregime cunoscute. Din această cauză rata mortalității fluctuează, dar este mica”, a mai spus doctorul. ”Rata de contagiune este foarte mare. Dar, în opinia mea, boala nu este la fel de rea ca gripa. Când am luat gripă, am crezut că voi muri. Dar toți cei care au avut SARS-Corona 2 îmi spun că nu aceasta a fost și experiența lor”, explică Molling, potrivit căreia ”lucrurile sunt prezentate în așa fel încât se transmite o anumită panică”. ”Numărul de infectați nu e nici pe departe cea mai mare problemă” ”Institutul Robert Koch (Institutul Național de Sănătate din Germania- n.red.) împinge lucrurile un pic cam departe. Este o autoritate de sănătate și este structurat diferit decât în știință. L-am auzit pe domnul Wieler de la Institutul Robert Koch spunând că se așteaptă ca zece milioane de oameni să fie infectați. Trebuie să spun: numărul de infectați nu e nici pe departe cea mai mare problemă. Trebuie protejați bătrânii. Și izolate marile focare de infecție. Doar în situații extreme să însemne izolarea. Dar nu sunt de acord, precum unii dintre colegii mei, că trebuie să luăm aceleași măsuri în viața privată, în restaurante, în familie, în grădinițe și mai presus de toate la locurile de joacă”, a continuat dr. Karin Molling. ”E bine să te speli pe mâini și în viitor” ”Nu așa au stat lucrurile cu SARS-Corona 1. Noutatea constă în felul în care tinerii iau unii de la alții informațiile. Asta a schimbat lumea. În acest moment toată lumea este educată virologic. Ceea ce e bine. E bine să te speli pe mâini și în viitor. A strănuta în cot este ceva ce am recomandat de acum zece ani. Toate astea sunt bune. Dar faptul că cineva declară numărul morților și al celor infectați fără nicio referință, astăzi 16 morți, mâine alți 1.000 de oameni infectați, produce frică. Ne sunt puse în față numere care înfricoșează. Dar nu sunt corelate cu alte numere”, a opinat virusologul.