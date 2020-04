Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 4 APRILIE 2020. Pe cine onorezi cu iubirea ta? Arată-i!

Venus proaspat instalata in Gemeni e in trigon cu seriosul lord al karmei Saturn din Varsator iar constanta si fidelitatea in amor aduc rasplata. Chiar daca dragostea nu pare stabila acum, fiecare din noi are acea conexiune solida in viata care a trecut testul timpului.

