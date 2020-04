(foto) Patru de DA și etapa următoare. Tinerii de la Moldovan National Youth Orchestra au participat la Românii au Talent

14:30

Coronavirus, COVID-19 sau carantină sunt niște cuvinte cu care te ciocnești în fiecare zi, mai ales dacă urmărești știrile și stai acasă. Pe timp de pandemie e greu la toți: de la Ministra Sănătății până la un elev care urma să ia examenul de bacalaureat în acest an, mai cu toții am rămas izolați în casă. De aceea, acum ai alegerea: de a urmări cele întâmplate sau de a aduce un aport în îmbunătățirea lucrurilor. Articolul Soluții digitale pe timp de pandemie. Cunoaște-i pe cei de la Code for Moldova și află cum te poți implica pentru o cauză nobilă apare prima dată în #diez.