118 morţi și 3.183 cazuri de Covid-19 în România

11:30

Protejarea sănătății noastre nu a fost niciodată atât de necesară ca în ​​ultimele săptămâni, sub amenințarea coronavirusului. De la supa de oase, până la canabidiol, căutăm fel de fel de soluții pentru îmbunătățirea sistemului imunitar. Vânzările de vitamina C s-au triplat doar în ultima săptămână. Cercetările au arătat că, deși o doză zilnică poate susține apărarea organismului nostru, capacitatea noastră de a absorbi cantitatea corectă poate varia de la o persoană la alta. „Sistemul nostru imunitar are diverse vitamine care trebuie să funcționeze bine în fiecare zi, chiar și atunci când nu suntem bolnavi”, spune imunologul Dr. Jenna Macciochi. „Având o deficiență de vitaminele A, B6, B12, C, D și E, beta-carotenul, fierul și zincul ne va îmbunătăți imunitatea.” Dar, luând anumite vitamine împreună, putem spori eficiența nutrienților și vom profita de beneficiile unui sistem imunitar mai armonios. Vitaminele C și B6 Infecțiile virale eliberează histamină în organism și acest lucru creează multe dintre simptomele care însoțesc o răceală sau o gripă. Cu toate acestea, vitamina C și B6 colaborează pentru a descompune histamina, prin urmare, s-a dovedit că vitamina C de 2000 mg, consumată de trei ori pe zi, reduce nivelul de histamină în sânge cu puțin sub 40%, contribuind astfel la suprimarea simptomelor. Vitaminele A și D Vitamina A este necesară pentru dezvoltarea normală a funcției imunitare și a celulelor epiteliale găsite în gură, intestin și tractul respirator. Întrucât vitamina D ne protejează împotriva infecțiilor respiratorii virale, prin urmare, cele două lucrează bine împreună. Zinc și vitamina B6 Cunoscut ca mineral de vindecare, zincul este, de asemenea, un campion în rândul suplimentelor pentru imunitate. Zincul susține funcția glandei timusului (unde răspunsurile noastre imune cunoscute sub denumirea de celule T se maturizează) și este necesar vitamina B6 (în special forma activă) pentru a funcționa optim. Magneziu și teanină Nivelul de stres și anxietate poate fi la un nivel ridicat, dar menținerea calmului este esențială pentru sănătatea noastră. „Orice stres suplimentar ne va slăbi sistemul imunitar”, explică Westra. „O combinație de magneziu cu L-Theanine (un aminoacid) va ușura tensiunea din corpul fizic și va alunga anxietatea, deoarece L-Theanine susține producerea de neurotransmițători calmanti. Fier și vitamina C Fierul este vital pentru proliferarea celulelor imune, în special a limfocitelor iar vitamina C susține absorbția acestuia.