Unele sectoare ale economiei naționale se vor relansa rapid după criză

12:30

Președintele țării, Igor Dodon, critică gestul lui Mihai Popșoi de a întrerupe briefingul premierului Ion Chicu. "Este urît ceea ce s-a întîmplat în Parlamentul RM. Noi tot am fost în opoziție, am blocat tribuna uneori, am făcut proteste, dar noi nu ne-am permis să facem ceea ce fac unii acum. Au întrerupt briefingul prim-ministrului, au strigat la președintele parlamentului ca la un pensionar, îș