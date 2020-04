De ce au fost necesare, pe timp de epidemie, modificările la Legea antifumat sau în activitatea magazinelor duty-free? Explicațiile ministrului Finanțelor

12:40

Bernie Ecclestone, fost director-executiv al Formula One, compania care administrează Formula 1, va deveni tătic la vârsta de 90 de ani. Bărbatul mai are trei fete din căsătorii anterioare, iar cea mai mare are 65 de ani. Primul său copil cu Fabiana Flosi se va naște în această vara. Femeia are 43 de ani, iar …