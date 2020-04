Ombudsmanul poate fi sesizat despre încălcarea drepturilor în perioada stării de urgență

13:10

Transportul public din capitală, care este gratuit în această perioadă, generează zilnic venituri neîncasate în valoare de 1,7-2 milioane de lei, a precizat primarul general, Ion Ceban, la o conferință de presă. Sunt pierderi pe care le acoperă municipalitatea, transmite IPN. În contextul măsurilor pentru evitarea răspândirii noului tip de... The post Transportul gratuit aduce municipalităţii zilnic pierderi de 1,7-2 milioane de lei appeared first on Portal de știri.