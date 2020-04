COVID-19 // OMS repetă avertismentul adresat TINERILOR în privinţa riscurilor de infectare şi deces

07:40

Astazi este ziua in care Venus intra in zodia Gemeni pana pe 7 august. Venus este planeta frumusetii, relatiilor, iubirii si banilor. Venus va fi si in stationare retrograda in acest an din 13 mai tot in Gemeni. Venus are multa treaba cu energia Gemenilor pentru noi in 2020, dat fiind ca de regula poposeste intr-o zodie maxim o luna dar in Gemeni va fi 4 luni din care peste o luna si retrograd. Gemenii inseamna prietenie, comunitate prin comunicare, relatii intelectuale multiple, socializare. Universul ne vorbeste, ne ajuta, ne remodeleaza din moment ce planeta relatiilor sta 4 luni in zodia relationarilor exact in perioada acestei izolari sociale fara precedent ce impacteaza, transforma si modifica relatiile. Sa fim cu atentia marita pentru tot ce va veni, cu constiinta treaza, fara asteptari, cu maturitate si responsabilitate.