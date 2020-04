Aplicatie ANTICORONAVIRUS pe smartphone! Poti afla in timp real unde sînt cei infectati

Se trece la nivelul urmator in lupta contra coronavirusului. Rusii au dezvoltat o aplicatie care monitorizeaza in timp real miscarile persoanelor din Moscova diagnosticate cu COVID-19. Responsabilul de inteligenta artificiala al Moscovei spune ca serviciul va deveni functional astazi in capitala tarii. Germania planuieste sa lanseze un serviciu similar in scurt timp, la fel si Anglia. Conform BBC,

