Propaganda de la Tiraspol în jurul COVID-19, parată de Chișinău

18:50

Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au venit cu explicații după ce deputații celor două fracțiuni nu s-au prezentat astăzi la ședința Parlamentului unde premierul Ion Chicu urma să prezinte proiectul pentru care și-a asumat ieri răspunderea Guvernul de la Chișinău. „Pe fundalul crizei mondiale provocate de pandemia de coronavirus, precum și a crizei economice din țara noastră generată de COVID-19, Guvernul a decis subvenționarea integrală din bugetul public a impozitelor salariale în cazul angajaților activitatea cărora a fost sistată, urmare a deciziilor în perioada stării de urgență. Pentru salariații agenților economici afectați indirect vor fi recuperate 60% din impozitele salariale”, precizează deputații socialiști. Potrivit PSRM, aceste măsuri trebuie să fie realizate imediat, deoarece cetățenii așteaptă ajutor „acum, nu peste o lună-două sau mai multe”. În situație excepțională sunt necesare și măsuri excepționale, inclusiv pentru a veni în ajutorul oamenilor și businessului. În aceste condiții, fracțiunea PSRM a făcut uz de dreptul său regulamentar să nu participe la ședința Parlamentului de astăzi, ca și opțiune politică în sprijinul măsurilor luate de Guvernul Chicu. „Totodată, fracțiunea parlamentară a PSRM reiterează sprijinul pentru toate acțiunile Guvernului Chicu în această perioadă de pandemie. Deși coronavirusul reprezintă un pericol iminent la adresa întregii lumi, ritmul de creștere a noilor cazuri de COVID-19 în Moldova este mai lent comparativ cu alte state europene. Aceasta demonstrează că autoritățile noastre au luat măsuri corecte de limitare a răspândirii virusului. Acțiunile bune ale Guvernului țării sunt apreciate și de către Organizația Mondială a Sănătății, dar și de către experți independenți”, se mai spune în declarație. La rândul său și fracțiunea Partidului Democrat a menționat că nu s-a prezentat astăzi la ședință pentru că măsurile economice ar fi fost discutate anterior cu deputații PDM, pe platforma Consiliului Coaliției, fiind elaborate de Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. „Exercițiul de astăzi nu presupune sesiune întrebări-răspunsuri, deci nu are rost prezența fizică a deputaților acolo, mai ales că există riscuri pentru răspândirea virusului. Anterior autoritățile au interzis aflarea în grupuri mai mari de 3 persoane. Nu este rostul expunerii inutile a angajaților aparatului fracțiunii, Parlamentului. Prin urmare, ținând cont și de faptul că fracțiunea PDM are mulți deputați de circumscripție, care vin din teritoriu la ședință, am convenit împreună cu colegii ca fiecare deputat să decidă singur dacă participă sau nu la ședință”, au explicat reprezentanții Partidului Democrat. Amintim că ședința Parlamentului nu s-a desfășurat astăzi din lipsă de cvorum. Proiectul pentru care și-a asumat ieri răspunderea Guvernul de la Chișinău, urmează să intre în vigoare, dacă nu a fost înregistrată o moțiune de cenzură. Articolul PSRM și PDM lipsesc de la ședințele din Parlament și dau vina pe coronavirus apare prima dată în InfoPrut.