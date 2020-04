Medic din Bălți infectat cu COVID-19

13:50

Prețul la benzină și motorină ar trebui să fie micșorate cu cel puțin 4,5 lei per litru. Despre aceasta a anunțat consilierul PPDA Andrei Năstase într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Ce se întâmplă în realitate? În realitate prețurile s-au micșorat aproximativ cu 2 lei per litru, iar șoferii și fermierii noștrii supraplătesc la […]