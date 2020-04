Bilanțul îmbolnăvirilor urcă la 505, după ce au fost confirmate 82 de cazuri

16:30

Pandemia de coronavirus și carantina pe care a adus-o cu sine ne-a luat pe mulți dintre noi pe nepregătite. Ne-am pomenit doar noi cu... noi, între patru pereți și cu gândurile noastre. Sau poate am ajuns să fim irascibili din cauza celor de-acasă, care sunt și ei în carantină. Brusc, pereții de acasă nu te mai ajută, ci te apasă, iar primăvara, pa care am așteptat-o cu toții, trece pe alături. Ne dăm seama că nu suntem singuri în această experiență, dar nu devine mai ușor. Ei bine, tocmai asta a simțit psihologa și psihoterapeuta de familie și cuplu, Daniela Terzi-Barbăroșie. Cam la două săptămâni de la primul caz de COVID-19 înregistrat în R. Moldova, specialista a creat un grup de asistență psihologică - PSYCOVID. Inițiativei sale i s-au alăturat alți peste 140 de psihologi care, voluntar și gratuit, le oferă asistență tuturor celor care se simt copleșiți de efectele COVID-19. Am discutat cu Daniela Terzi-Barbăroșie despre grup și vă oferim mai jos lista psihologilor care pot fi contactați.