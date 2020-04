Igor Dodon: Politicienii, care se opun ca diaspora să cumpere polițe medicale, demonstrează lipsă de respect față de medici

16:50

„Iar vă luați de diasporă!? Eu când am fost în țară acum șase luni am ajuns la urgență. A fost și asta o parte frumoasă din vacanța în Moldova. Nu mai locuiesc acolo de 10 ani. Polița mea de asigurare a îngălbenit într-un sertar în Canada. Evident nu plătesc taxe și alte chestii pentru bugetul din Moldova. Că trimitem noi cutii de cadouri și bani who cares? Ne trage cineva de mânecă? Nope!Am mers la un spital privat. Am plătit cât mi-au cerut. Am fost consultată de doctori. Buni. Nici un reproș nu am! Zău! Nice, cum spunem noi în Canada. Am primit un tratament ca sa ne punem pe picioare un pic și valea!Tratamentul și consultațiile m-au costat banii pregătiți să îi dau pe o rochie brodată în stil național.