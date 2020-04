Lucrările de amenajare a primului centru de triere de la Moldexpo, finalizate (FOTO/VIDEO)

14:45

Fostul președinte al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției, Alexandru Tănase, spune că decizia Comisiei pentru Situații Excepționale cu privire la polița medicală este absolut corectă. „În regim de normalitate, sistemul nostru este capabil să trateze fără probleme persoanele care muncesc peste hotare si care vin in vizită în Moldova. Acum însă, noi ne confruntam cu o situație total diferită: astăzi sistemul moldovenesc de sănătate publică, în mod potențial trebuie să absoarbă mii de persoane, care in mod obișnuit nu domiciliază in Republica Moldova și care de fapt vin acasă anume cu acest scop - de a primi asistență medicală, în caz că vor fi infectate”, scrie Tănase. Constituționalistul explică că astfel, sistemul este supus unei sarcini, la care nu a fost pregătit. „Soluțiile pentru a face față unei crize majore, necesită mulți bani. Acești bani nu au fost și nu aveau cum sa fie bugetați anul trecut deoarece nimeni nu putea presupune apariția unei asemenea crize. In SUA, potrivit businessinsider, valoarea integrală a unei internări de șase zile pentru tratamentul simptomelor coronavirusului pentru cineva fără asigurare s-ar cifra la o medie superioară de 73.300 USD. Desigur că in Moldova preturile sunt mai mici, dar nu sunt neglijabile, cu atât mai mult că acești bani nu au fost planificați”, spune Alexandru Tănase. Fostul ministru al Justiției cheamă diaspora la solidaritate. Tănase se arată convins că suma de 4056 lei, nu este o sarcină disproporționată. „Veniturile celor din Moldova sunt mai mici de cât a celor din diasporă, astfel sarcina impusă este una destul de rezonabilă”.Totodată, el le-a amintit moldovenilor de peste hotare, că banii pe care îi trimit acasă, ajung la copii, părinți sau bunici, nu și în susținerea sistemului de Sănătate din Moldova. Într-un final, Alexandru Tănase le recomandă celor care se revoltă, să fie atenți cum funcționează acest sistem în țările în care se află. „Nu există sistem unde nu ai plăti nimic și ai benefica de toate”.