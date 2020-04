Marea Britanie raportează 569 de morți de coronavirus în ultimele 24 de ore

09:00

Fotografia unui polițist călare pe un cal vopsit cu buline care imită aspectul specific al noului coronavirus a devenit virală în întreaga lume. Polițistul indian a încercat astfel să îi determine pe cetăţeni să conştientizeze gravitatea pandemiei de Covid-19, potrivit Times of India. Another innovative way to creative awareness by Police... The post Un polițist din India și-a vopsit calul cu imagini care imită aspectul coronavirusului. VIDEO appeared first on Portal de știri.