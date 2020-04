Horoscopul zilei de azi, JOI 2 APRILIE 2020. Atenție la energiile lui Pluto azi!

Luna in emotionalul Rac este in opozitie azi cu Jupiter si cu Pluto aflati in Capricorn, deci acestea nu sunt vremuri usoare in care traim. Jupiter si Pluto pot amplifica acest balon al fricii ca un fel de hipnoza de masa globala. Ca sa gasim speranta trebuie sa cautam in noi si sa gandim diferit.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul