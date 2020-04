România: 78 de mii de amenzi pentru nerespectarea regulilor de autoizolare

19:40

Epidemia de coronavirus, carantina și măsurile de distanțare socială au obligat multă lume, mai ales din domeniul afacerilor, să inoveze pentru a supraviețui. Iar inovare a însemnat de cele mai multe ori transferarea multor operațiuni din lumea fizică, în cea virtuală. În Republica Moldova, o migrare în masă în spațiul virtual este împiedicată nu atât de frica de schimbare, cât de lipsa de infrastructură adecvată. Chiar dacă s-au hotărât să facă efortul de a pune la punct un sistem de comenzi online cu livrare, câțiva producători au declarat pentru Europa Liberă că nu se așteaptă la cine știe ce vânzări: De peste patru ani, Angela Sobol gestionează o întreprindere de producere a fulgilor de cereale pentru micul dejun. Fabrica o are în satul Vărvăreuca, Florești, însă produsele pot fi găsite în magazinele din toată țara. La fel ca alți antreprenori, sesizează deja primele daune cauzate de epidemie – vânzările au scăzut. Chiar dacă nu mai obține câștigurile de acum o lună, Angela Sobol spune că în continuare plătește salariile celor câțiva angajați de la întreprindere. Pandemia va trece, iar dacă își va lăsa la greu salariații, mai târziu nu va avea cu cine lucra. Antreprenoarea spune că a trecut la livrările online. Acestea reprezintă un colac de salvare, însă nici pe departe nu asigură profit:„E o gură de aer care ne permite să nu ne închidem, ca să ne menținem. Dacă m-aș angaja, cred vă venitul ar fi mai mare decât venitul firmei acum. Temerea noastră cea mai mare e că se vor termina economiile la oameni și dacă nu vor fi bani la oameni în portmonee, respectiv, lumea nu-și va putea permite cereale „Ronți”, vor mânca doar mămăligă, lapte și produse mai ieftine. Și așa era greu la noi. Dacă mai vindeam în România și acolo lumea ne întreba despre calitatea produselor, la noi prima întrebare e prețul”.Printre afacerile strivite de epidemie sunt și vânzările de cărți. În schimb a fost încurajat comerțul la distanță, spune Iulia Minciucova, achizitor la „Cărturești”, Chișinău. Librăria, recent „venită” de la București, încă nu avea pus la punct serviciul de vânzări online, însă regimul de izolare la domiciliu a grăbit lucrurile. Pentru a-și proteja clienții, librăria a apelat la serviciile unei companii de livrare, care și-a instruit și dotat personalul cu măști, mănuși și dezinfectante, spune Iulia Minciucova:„Acum, în perioada pandemiei, te adaptezi la piață, la clienți, și livrările cumva le-am început tot de la clienți. Au început să ne scrie pe pagina de Facebook, de Instagram, dacă facem livrări. Pentru a începe activitatea on-line aveam nevoie de un permis de la Serviciul Fiscal, pe care l-am obținut. Apoi am pornit deja livrările pe rețelele sociale. În această perioadă în mare parte se citește ficțiune, dezvoltare personală și cărți pentru copii.”Datele pe care le deține Alianța Întreprinderilor mici și mijlocii arată că domeniul IMM-urilor asigură cu locuri de muncă peste 60 la sută din numărul total al angajaților. Directoarea executivă a alianței, Liliana Busuioc, spune că o parte din întreprinderi încearcă să diversifice platformele pe care să-și ofere produsele, inclusiv online, însă nu se poate vorbi de profituri, ci mai degrabă de supraviețuire:„Cea mai dificilă situație este pentru antreprenorii care nu au lichidități, nu au vânzări, deci, în cazul acesta este foarte dificil pentru ei să-și onoreze obligațiunile salariale. În acest context, un suport pentru ei ar putea fi compensarea plăților salariale din partea statului, altă soluție ar putea fi împrumuturile cu o dobândă foarte scăzută ca să poată accesa lichidități ca să poată acoperi aceste salarii, și, desigur, o măsură care deja a fost adoptată e compensarea taxelor aferente salariilor”.În ședința cabinetului de miniștri din ziua de miercuri autoritățile au dispus punerea în aplicare a unei serii de măsuri de ajutorare a agenților economici afectați de regimul de stare de urgență. Numai că, spun mulți antreprenori cu care am stat de vorbă, măsurile nu au cum să îi ajute pe acei proprietari de afaceri mici sau medii care se ruinează cu viteza căderii în gol.