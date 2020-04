Prutul, traversat intens în ultima perioadă

16:00

La cimitirul „Sfântul Lazăr" din Chișinău se pregătesc sute de morminte pentru potențialele victime ale noului virus COVID-19. Decizia a fost luată de către Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, în data de 30 martie. Imagini cu sutele de mormintele, care deja au început a fi săpate și au semănat groază printre populație, au fost surprinse de către reporterii emisiunii „Vorbește Moldova". „Locurile pentru înhumări vor fi asigurate în cartierul special determinat nr. 277, din cadrul cimitirului municipal Sf. Lazăr, str. Doina, nr. 189, or. Chişinău", se arăta în decizia luată de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău și semnată de primarul capitalei, Ion Ceban. După apariția în presă a imaginilor, edilul capitalei a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, negând că în cimitir se pregătesc gropi pentru victimele COVID-19, deși anterior a semnat această decizie. „Vin cu o reacție în legătură cu informațiile apărute în spațiul public cu privire la situația de la cimitirul sf. Lazăr, precum că ar fi pregătite gropi pentru persoanele care vor deceda de COVID-19. Este total distorsionată informația. Potrivit informațiilor oferite, unde sunt săpate acele gropi este un sector nou în cimitir, iar asemenea lucrări de pregătire sau săpare a gropilor, administrația cimitirului efectuează in regim obișnuit de muncă, dar dacă nu am avea această situație, nimeni nu ar cunoaște despre acest lucru și nu ar prezenta interes", a scris primarul. Amintim că, până în prezent, în Republica Moldova au fost înregistrate patru decese cauzate de COVID-19, iar numărul celor infectați a ajuns la 353.