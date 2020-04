VIDEO | Numeroși pompieri au intervenit, după ce un camion încărcat cu hârtie igienică a luat foc, în Dallas

18:30

Britanicii care s-au grăbit să își umple frigidere și cămările cu alimente au început acum să le arunce la gunoi, după ce au expirat până să apuce să le mănânce, relatează Daily Mail. Imaginile cu mormane fructe, legume sau conserve așezate lângă tomberoane au devenit virale. to all the people in this great city of ours in Derby, if you have gone out & panic bought like a lot of you have & stacked up your houses with unnecessary items you don’t normally buy or you have bought in more food than you need, then you need to take a good look @ yourself pic.twitter.com/fpYdGBu6M4— Ajit Singh Atwal (@AtwalAjit) March 27, 2020 Oamenii s-au revoltat pe rețelele de socializare, după ce au văzut imagini cu pâine ambalată și caserole cu mâncare gătită aruncate la gunoi. Aceltia spun că cei care s-au grăbit să își facă provizii ar fi trebuit să doneze produsele nevoiașilor, în loc să le arunce la gunoi. „Absolut dezgustător! Porci risipitori! Tot ce este în aceste pubele i-ar fi ajutat enorm pe cei nevoiaşi. Eu aș fi mâncat acele banane”, a scris un britanic pe Twitter. Absolutely disgusting! Wasteful hoarding pigs! Those bins should have wheeled around to the needy at the very least! I WOULD HAVE EATEN THOSE BANANAS!!! https://t.co/tS9uUkWFNM— the odd one out (@shellfishpie) March 30, 2020 Între timp, însă, autoritățile au luat măsuri de prevenire a răspândirii virusului, recomandând britanicilor să iasă din casă o singură dată pe zi pentru a-și face cumpărături. De asemenea, supermarketurile au limitat numărul de produse pe care îl poate cumpăra o persoană și au făcut un program special în care persoanele în vârstă să poată să își facă cumpărăturile în siguranță. Noul coronavirus a provocat moartea a 381 de persoane în ultimele 24 de ore în Regatul Unit, un record care marchează o accelerare a propagării pandemiei şi ridică bilanţul acesteia la 1.789 de morţi în ţară, au indicat marţi autorităţile britanice, potrivit Agerpres. El nu ţine seama totuşi decât de decesul în spitale al pacienţilor testaţi pozitiv şi ar putea deci subestima bilanţul real. Numărul cazurilor de bolnavi înregistrate oficial ajunge astfel la 25.150, adică o creştere cu peste 3.000 de la ultima raportare.