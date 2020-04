Ion Chicu a convocat în ședință Centrul Unic de Comandă a stării de urgență

16:30

Prim-miniștrii Ion Chicu și Viktor Orbán au participat la Forumul bilateral Moldo-Ungar al oamenilor de afaceri. La eveniment au participat reprezentanți ai 23 de companii maghiare și ai Camerei de Comerț și Industrie (CCI) din Ungaria. Forumul a fost conceput ca o platformă pentru identificarea oportunităților de cooperare între comunitățile de afaceri in RM și Ungaria. În cadrul panelului „Istorii de succes” au vorbit reprezentanții grupului financiar „OTP Bank” și a companiilor „Gedeon Richter” și „Vitafort”. Președintele CCI din RM, Sergiu Harea, și vicepreședintele comitetului pentru relații internaționale al CCI din Ungaria au semnat un Memorandum de Colaborare, menit să asigure intensificarea contactelor între oamenii de afaceri din ambele țări. Șefii Executivelor din RM și Ungaria au participat la sesiunea concluzii a Forumului bilateral Moldo-Ungar. Ion Chicu a informat audiența despre faptul că RM a încheiat anul 2019 cu un deficit bugetar de 2,4 p.p. și a reușit să reducă raportul datoriei publice față de PIB cu 1,9 p.p. până la 25,2 p.p., unul din cei mai buni indicatori din regiune. În ultimii ani în RM se dezvoltă rapid industria IT, care a depășit în 2018 cifra de 5 miliarde lei, dintre care 2,5 miliarde provin din exportul de servicii. Guvernul întreprinde măsuri pentru a crește atractivitatea investițională a RM și caută oportunități egale de a construi parteneriate economice în vest și în est. Prim-ministrul Orban s-a arătat dispus să împărtășească experiența Ungariei în dezvoltarea și modernizarea economiei prin transferul de capital și tehnologii. Ungaria a progresat rapid în creșterea nivelului de viață datorită integrării în fluxurile economice europene. Pentru atragerea investițiilor e necesar un sistem comod de impozitare, care funcționează bine, și forța de muncă calitativă. Ungaria este dispusa să ajute RM și în acest sens a fost decisă deschiderea liniei de creditare de 100 mln. de dolari pentru a stimula schimburile comerciale între RM și Ungaria, și crearea întreprinderilor mixte. Sectorul IT constituie peste 20% din PIB-ul Ungariei, fapt care indica performanța economiei. Orban a vorbit despre raționalitatea menținerii relațiilor echilibrate cu vestul și cu estul. Ambii premieri au susținut necesitatea lansării zborului direct Budapesta – Chișinău. Notă. În RM activează 50 de companii cu capital maghiar cu investiții de cca 68,5 milioane lei. Cei mai mari investitori maghiari în RM sunt grupul financiar „OTP Bank”, care a intrat pe piața RM în Iulie 2019, și companiile farmaceutice „Gedeon Richter” și „Vitafort”. Aceste companii sunt printre liderii autohtoni în industriile lor. Volumul comerțului bilateral între RM și Ungaria în 2018 a fost de 118,96 milioane dolari SUA și în 2019 de cca 119,9 milioane dolari SUA. Ungaria este pe locul 13 pe lista partenerilor comerciali ai RM, cu o pondere de 1,42% în comerțul total al RM.