China pregătește o surpriză pentru Europa! Nu e un alt coronavirus, ci un SUV electric nou

17:00

Tehnologii noi? Gadget-uri de ultimă oră? Sisteme active de siguranță, de condus, sisteme autonome, sisteme de asistență șofer? Nici una dintre acestea nu sunt cunoscute unui 560 SEL sin 1989. În schimb are ceva ce nu au mașinile noi. Are motorul de 6.0 litri, un V8 aspirat natural, imens și poreclit ”Hammer” – Ciocanul. Are Articolul Moda nu-l interesează, acest Mercedes-Benz 560 SEL AMG 6.0 rămâne fidel vremurilor bune apare prima dată în AutoExpert.