Pierderea mirosului și gustului sunt printre simptomele cheie ale COVID-19

17:30

O reporteriță din Statele Unite a avut parte de peripeții în timp ce încerca să înregistreze un material pentru postul de televiziune la care lucrează, din bucătăria sa. În timp ce vorbea, tânăra a fost întreruptă de tatăl său, care a apărut în cadru, pe jumătate dezbrăcat. După ce bărbatul și-a dat seama de situație, s-a îmbrăcat rapid cu un tricou. În urma întâmplării, reporterița, amuzată, a postat filmulețul pe rețelele sociale cu descrierea: „Mi-au spus să lucrez de acasă și mi-au mai spus că totul va decurge bine”. În urma postării, imaginile au devenit virale și au fost văzute de peste 500.000 de ori. Tânăra a fost nevoită să filmeze de acasă, în contextul izolării din cauza pandemiei de coronavirus. Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020