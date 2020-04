Chișinău: Unde vor fi găzduite, în perioada stării de urgență, persoanele fără adăpost

10:40

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a spus că în ultima perioadă a avut momente și când s-a gândit să renunțe la funcție. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la N4. Cel mai mult, Dumbrăveanu a menționat că este afectată atunci când familia sa nu se simte bine. În cadrul […] Articolul Își va duce mandatul până la capăt? Dumbrăveanu: Am fost învinuită și că am fost generalul care am împușcat un ostaș (VIDEO) apare prima dată în Cotidianul.