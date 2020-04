ASF: Gradul de informare al consumatorilor este in crestere. Peste 13.500 de apeluri solutionate de Call-Center in 2019

16:45

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. a anuntat ca sistemul inteligent de screening audio pe care l-a dezvoltat a identificat cu succes, pana in prezent, peste 1.600 de cazuri suspecte de coronavirus. Lansat in februarie 2020, sistemul de screening foloseste Inteligenta Artificiala pentru a creste eficienta si acuratetea doctorilor in a diagnostica toate cazurile COVID-19 si a controla raspandirea acestuia.