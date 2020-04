Igor Dodon, la ședința Celulei de criză a primăriei Chișinău: Trebuie să fim pregătiți de următoarea etapă, mult mai dificilă

11:00

„ În premieră din anii 90 noi suntem în așa situație. Nimeni nu și-ar dori acest lucru. Eu cred că nu i-a mers Guvernului Chicu, dar le-a mers cetățenilor Republicii Moldova că este acest Guvern. Dacă era Guvernul precedent, era mai dificil. Eu, ca persoană, care am investit ambele Guverne în mai puțin de un an, vă spun cu mâna pe inimă că ne-a mers că avem un astfel de Guvern și nu cel, care a fost până în noiembrie, pentru că așa numitele studii de la Harvard scăpau situația de sub control din prima săptămână ", a declarat Igor Dodon.Totodată, șeful statului a menționat că în situația de criză nu este loc pentru PR politic și a îndemnat oponenții să amâne show-urile până va trece pandemia.„Lupta politică, show-urile, unii se gândesc deja la prezidențiale, o lăsăm după această situație.