Părerea mea cu Maria Mocanu: // Așteptări rănite

Germania este țara din Europa în care se înregistrează cel mai mic număr de persoane decedate raportat la cazurile confirmate de coronavirus, scrie zdg.md Cele mai recente date arată că, vineri, în Germania, erau înregistrate 19848 de cazuri confirmate de COVID 19 și 59 de decese.Astfel, ZdG a discutat despre aceste aspecte, dar și despre criza provocată coronavirus care a paralizat întreaga lume cu doctorul unghenean Mihaela Jardan, medic specialist neurolog în cadrul spitalului Medizinisches Versorgungszentrum din Germania, unde activează de peste zece ani.Joi, în Germania, erau 15 mii de persoane infectate cu coronavirus și 44 de decese. O cifră a deceselor infimă, dacă e să comparăm cu Spania, de exemplu, unde din 18 mii de cazuri, peste 800 au murit. Statistica din Italia e și mai dură. Care-i explicația? Or, și Italia are un sistem medical performant.Germania este o țară care a investit foarte mult în sistemul de sănătate. E țara cu cele mai multe paturi pe cap de locuitori și cu 28.000 de paturi de terapie intensivă. Nemții sunt bine organizați și atenți la detalii. Medicii formați în Germania nu prea sunt copleșiți de emoții și acționează rapid. Eu am lucrat un an pe Terapie Intensivă, am o mică experiență cu pacienți intubați și ventilați, munca pe care o face personalul medical e enorm. Resursele financiare sunt enorme. Totuși cifrele o sa crească în continuare, nu ai cum să eviți aceasta. Probabil vor fi mai puține ca în alte țări, dar vor fi.Un alt factor care ar putea explica rata mică a deceselor e faptul că în Germania se testează masiv populația, circa 160000 de teste pe săptămână. Aici sunt integrate toate cazurile, majoritatea fiind pacienți sub 60 de ani cu risc mic de deces.Pe de altă parte, există ipoteza că Germania va deveni noul focar al Europei, pentru că autoritățile ar fi întârziat să ia o serie de măsuri. Eu cred că Germania încearcă să găsească un echilibru între menținerea economiei pe linia de plutire și numărul de pacienți afectați. Să nu uităm că Germania îl are pe Prof. Dr. Christian Dorsten, care e unul din cercetătorii care a descoperit Coronavirusurile asociate cu SARS. Omul se ocupă de această grupă de virusuri din 2003, e unul din experții mondiali. Anume el participă activ la elaborarea măsurilor impuse populației. Se mizează deocamdată pe numărul mare de paturi și dotarea tehnică. Abia duminică se va discuta despre instituirea stării de urgență și plasarea în carantină a unor regiuni.Cum se luptă în Germania cu coronavirusul? Ca în toate regiunile afectate. Se vorbește în Media despre virus și măsuri de protecție. S-au închis gradual școli, grădinițe, magazine, parcuri etc. În farmacii nu au voie să intre decât 2-3 oameni odată. Vizitele pacienților în spital au fost complet sistate. În general, se amână vizitele la doctor sau alte locuri, dacă nu e neapărat necesar etc.Medicii de acolo cum văd această pandemie?Noi toți suntem îngrijorați de eventuala suprasolicitare a sistemului de sănătate, să nu se ajungă la situația din Italia.Populația ia în serios virusul?Unii da, alții nu prea. Eu nu cred că toți realizează gravitatea situației. Sunt evident și oameni care devin panicați, ceea ce iar nu e un lucru tocmai bun. Și aici unii oameni cumpără în prostie alimente și hârtie igienică, deși s-au dat asigurări că acestea nu vor lipsi indiferent de gravitatea epidemiei. Epidemia nu e echivalentă cu Apocalipsa, dar fiecare din noi trebuie să conștientizeze faptul că ne vom confrunta cu numeroase pierderi umane, dar și economice. Cu cât mai consecvenți și mai responsabili vom fi, cu atât vom ieși mai repede din această criză.Continuarea interviului îl puteți citi AICI.