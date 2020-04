Pompeo: Statele Unite ar putea analiza atenuarea sancţiunilor împotriva Iranului şi a altor ţări, pentru a ajuta la combaterea coronavirusului

08:10

Începe luna aprilie in care vom avea evenimente astrale semnificative, in general aducatoare de un ritm mai uman de viata si de la care avem asteptari, dar multe depind si de noi, de fiecare in parte. Astazi lumea e prea sensibila ca sa ne lansam in glume de 1 aprilie, desi depinde de oameni.Luna este in Rac, deci sensibilitatea e la ea acasa, insa Racul ne trimite cu atentia emotionala tot spre casa si familie, temele pe care le avem de explorat profund vrem nu vrem in perioada izolarii sociale. Fii atent ce se intampla azi in aceste medii, se pot atinge unele puncte critice in relatii si nu ai unde fugi de ei pana se calmeaza spiritele. Ai grija sa mancati bine, sa fiti bine, sa faceti tot ce puteti in casa, in familie pentru a va mentine starea de spirit ridicata, stiut fiind ca ea sustine o buna imunitate.