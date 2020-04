LIVE | 1 aprilie | Harta în timp real a cazurilor de coronavirus

09:20

Un biolog chinez a fost prins în 2018 pe un aeroport din SUA cu trei fiole care ar conține viruși periculoși, precum SARS și MERS, arată un raport FBI obținut de Yahoo News. Incidentul a avut la finalul lunii noiembrie 2018, pe aeroportul din Detroit, cu puțin mai mult de un an înainte de apariția primelor cazuri de coronavirus în Wuhan. Biologul chinez avea o geantă în care se aflau mai multe fiole inscripționate „anticorpi”. Omul de știință le-a declarat agenților că un coleg din China l-a rugat să ducă recipientele unui cercetător de la un institut din SUA. „Analiza inscripției de pe fiole și a recipientulelor menționate i-a determinat pe inspectori să creadă că materialul din fiole ar putea fi MERS și SARS”, arată uraportul FBI întocmit pe 13 noiembrie 2019. Raportul întocmit de divizia pentru arme de distrugere în masă din cadrul FBI nu precizează numele omului de știință chinez prins cu fiolele și nici destinația acestora. „Direcția Arme de Distrugere în Masă evaluează cercetători științifici străini care transportă materiale biologice nedeclarate și fără documente în Statele Unite ale Americii, în bagajele personale, care prezintă aproape sigur un risc la biosecuritatea SUA”, se mai arată în raport. November 13, 2019, A Chinese biologist was arrested while entering the Detroit airport port. He carried three bottles in his luggage, Sars, Mers, and the cold virus strain. This report was written by the Chemical and Biological Division of the FBI's Bureau of Mass Destruction. pic.twitter.com/O0glm527nW— Matrix Times (@matrix_times) March 31, 2020 Un alt document citat de raportul FBI descrie alte două cazuri în care biologi chinezi au fost prinși în timp ce încercau să introducăîn SUA fiole ce conțineau tulpini de gripă și E. coli. FBI este îngrijorată că aceste astfel de transporturi au ca scop cercetări pentru comiterea unor acte de bioterorism, potrivit profesorului de biosecuritate de la Universitateaa New South Wales din Sydney, Raina MacIntyre. Îngrijorările cu privire la încălcarea măsurilor de biosecuritate de către China nu sunt noi. Epidemia de SARS din 2003 a fost urmată de o serie de accidente de laborator care au provocat mai multe infecții, printre care și opt cazuri de infectare la Institutul de Virusologie din Beijing. „Au existat cazuri în trecut în care un virus gripal a scăpat din laborator din cauza gestionării greșite”, a explicat Elsa Kania, de la Centrul pentru o Nouă Seucirate Americană. Informația a apărut într-un moment în care există tensiuni între Washington și Beijing privind sursa noului coronavirus. Președintele Donald Trump a numit SARS-CoV-2 „virusul chinezesc”, în timp ce Beijingul acuză că virusul a fost produs într-un laborator din SUA.