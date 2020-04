De azi, Moldova cumpără gaze naturale mai ieftine. Igor Dodon: Îmi doresc un preț mai mic și pe intern

"Formula pe care o avem presupune o reducere a prețului cu ziua de mâine (1 aprilie 2020). Noi ne dorim o reducere mai mare. Eu am vorbim cu președintele Gazprom, dl Alexei Miller, am vorbit cu Moldovagaz. Contractul pe care îl avem acum, importăm cu 176 dolari, presupune o reducere cu 10-15 dolari, dar noi ne dorim o reducere mai mare. Noi ne dorim măcar cu 15-20%. Îmi doresc să fie ieftinire și a tarifului pe intern", a declarat Igor Dodon. Anual, țara noastră consumă 2,5-3 miliarde de metri c...

