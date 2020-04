Andreea Marin a învățat din greșeli: „M-am neglijat în perioadele în care nu am fost bine cu sufletul”

10:30

Prezentatoarea TV Inesa Voscoboinic a mărturisit că a slăbit, din motiv că a pierdut din masa musculară obținută prin sport și alimentație corectă. Astfel, ea a început antrenamentele acasă, informează SHOK.md. „Nu știu cum alții, dar eu am slăbit în carantină! Am pierdut din masa musculară, pe care am acumulat-o cu atâta greu!”, a precizat […]