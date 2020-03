(video) Niciun membru al Guvernului nu este infectat cu Covid-19. Dumbrăveanu: Fiecare ministru și-a achitat testul

18:30

O fascinantă şi iconică maşină sport, favorită a mass-media, un laborator pe roţi pentru dezvoltarea motorului Wankel și pentru testarea noilor tehnologii și, nu în ultimul rând, o legendară maşină care a bătut recorduri. Mercedes-Benz C 111 reprezintă toate acestea și multe altele.Cea de-a doua sa etapă de dezvoltare, sub forma lui C 111-II, care prezintă varianta aşa-numită „quadruple-rotor” a motorului cu pistoane rotative M 950 F (350 CP), marchează o aniversare specială în acest an.