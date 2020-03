Coronavirus în România. 2245 cazuri confirmate și 80 de decese | Suceava, în carantină

Noua raportare de infecţii cu noul coronavirus arată 2245 de cazuri, 80 de decese şi 220 de persoane vindecate. De luni până marți s-au înregistrat 293 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. De azi-noapte, Suceava este prima zonă din România în carantină din cauza COVID-19. Restricțiile din Ordonanța Militară 6 îi privesc pe locuitorii orașului dar și din alte opt comune aflate apropiere - aproximativ 160.000 de oameni. Cu câteva excepții, nu se intră și nu se iese din acest punct critic pe harta răspândirii virusului. Aproape o treime din totalul de îmbolnăviri provine de aici. UPDATE 20.30: Decesul cu numărul 80 Este vorba despre o femeie de 61 ani din județul Satu Mare, internată în data de 26.03.2020 în Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat în data de 27.03.2020, decedată în 31.03.2020. Comorbiditati: Insuficiență renală cronică cu dializă de 15 ani, afecțiune oncologică – chimioterapie. Contact cu fiul întors din Marea Britanie în 21.03.2020, asimptomatic. UPDATE 19:30 Bilanțul deceselor în România a ajuns la 79 Institutul Național de Sănătate Publică s-a autosesizat în urma articolelor apărute în mass media și a solicitat Spitalului Universitar de Urgență București și DSP București informații privind existența unui deces in cadrul unității sanitare. Urmare a răspunsului SUUB, in data de 27 martie 2020 a fost înregistrat un deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Deces 79 Femeie, 84 ani, mun. București, prezentată în data de 26.03.2020 la camera de gardă UPU a SUUB cu simptomatologie ce a încadrat această pacientă în categoria suspect de infecție cu COVID-19. Pacienta a fost izolată și i s-au recoltat probe pentru COVID-19 în aceeași dată cu rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Decedată in 27.03.2020. Patologie asociată: fibrilație atrială, pacemaker permanent, insuficiență cardiacă cronică. Cazul a fost raportat la DSPMB de către unitatea sanitară, care nu a raportat mai departe la INSP, conform metodologiei, din cauza unor deficiențe tehnice generate de procesul de mutare a sediului DSPMB. UPDATE 17:30: Șase decese noi în România- Bilanț total: 78 de morți Deces 73 Bărbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74 Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020. Deces 75 Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 28.03.2020. Deces 76 Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat în 28.03.2020, decedat in 30.03.2020. Deces 77 Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat în 28.03.2020, decedat în 30.03.2020. Deces 78 Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 26.03.2020. Decesele sunt la pacienți internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) și gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava. În acest moment nu deținem date despre patologia asociată.

