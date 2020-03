Restaurantele VEGANE, un real pericol. Cantităţile de sare din preparate sunt uriaşe

19:50

Având in vedere acțiunile vădit îndreptate împotriva propriilor cetățeni de către actuala conducere a RM, Guvern și președintele în persoana d-lui Dodon. Consider absolut necesara de a organiza grup de inițiativă păstrând distanta dintre oameni, sa mergem cu un protest pașnic la toate misiunile consulare a RM din Londra, Lisbon, Paris, Roma, Moscova etc.