Medic: Astăzi nu e momentul să reglăm conturile politice

Din cîte se pare auto-izolarea și pandemia nu reprezintă o barieră pentru muzică. Au demonstrato băieții din Backstreet Boys care chiar și aflîndu-se în carantină au reușit să își bucure fanii cu o interpretare live a unei din cele mai îndrăgite piese ale trupei - I Want It That Way. Băieții au demonstrat încă odată că muzica lor nu are vîrstă și că hiturile rămîn hituri chiar și peste ani. Back