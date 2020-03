Cele patru spitale municpale, care primesc pacienți cu Covid, au stocuri necesare de măști și halate. Ceban: Între timp vor mai fi procurate

11:15

Fostul director de la Spitalul Clinic Republican, Anatol Ciubotaru, a fost demis din funcție, deoarece a ascuns de autorități despre îmbolnăvirea a patru medici cu COVID-19. Mai mult, după ce Ciubotaru a aflat că doctorii au test pozitiv, acesta nu a luat nicio măsură prevăzută de protocol. Mai exact, lucrătorii spitalului nu au fost anunțați că sunt infectați, aceștia nu au fost izolați și nu s-a cerut efectuarea unui test repetat în laboratorul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Toate acestea sunt menționate în referința Ministerului Sănătății, prezentată în instanță, după ce Anatol Ciubotaru a contestat demisia la Curtea de Apel Chișinău. referința șveț by Gabriel Cãlin on Scribd „Reclamantul A. Ciubotaru, prin inacțiunile sale, a expus unui risc real viața și sănătatea celor patru lucrători medicali; a creat în mod neîntemeiat un focar de infecție în cadrul instituției vizate; precum și a pus sub risc activitatea de acordare a asistenței medicale de către Instituția Medico-Sanitară publică SCR “Timofei Moșneaga”, în mod special a activității medicale de combatere a infecției COVID-19”, se arată în referință. Magistrații au respins plângerea lui Anatol Ciubotaru și au menținut decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Amintim că la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, directorul de la Spitalul Republican, Anatol Ciubotaru, a fost înlocuit după ce în presă au apărut informații despre patru medici din cadrul acestei instituții, infectați de COVID-19. În urma unei anchete, efectuate de Ministerul Sănătății, s-a constata că Ciubotaru a făcut testele pentru șase lucrători medicali, suspectați de coronavirus, la un laborator privat din Chișinău. Când a aflat că patru din ele sunt pozitive, directorul nu a anunțat Ministerul și nu a izolat doctorii infectați .