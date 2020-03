Medic: Vârful epidemiei în Ucraina va fi la jumătatea lunii aprilie

07:20

Nava spital USNS Comfort a sosit luni seara în portul New York, pentru a-i lua în îngrijire pe o parte din bolnavii din metropolă care nu sunt infectaţi cu coronavirus. Imaginile filmate de amatori şi profesionişti sunt impresionante. US Navy are două nave spital, USNS Mercy, care se află în prezent în zona Los Angeles, […]