Portugalia va acorda cetățenie temporară tuturor migranților din țară în contextul pandemiei de coronavirus

Căpitanul echipei a anunţat oficial că fotbaliştii sunt de acord să renunţe la 70% din venituri în timpul pandemiei de coronavirus. De asemenea, Messi a precizat că jucătorii vor avea grijă ca angajaţii clubului să nu aibă deloc de suferit în această perioadă. "Vreau să clarific faptul că dorinţa noastră a fost mereu aceea de a accepta reducerea salariilor pentru că am înţeles că este vorba de o situaţie excepţională iar noi am fost MEREU primii care am ajutat clubul când a fost nevoie. De multe...