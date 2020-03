FOTO | Vindea dezinfectanți și țigări fără acte. O femeie din Chișinău a ajuns pe mâna poliției

12:10

Guvernul statului Panama a înăsprit luni măsurile de carantină împotriva pandemiei de coronavirus: bărbaţii şi femeile vor putea să iasă din casă doar alternativ, în zile diferite ale săptămânii, informează marţi AFP, potrivit agerpres. Începând de miercuri, timp de 15 zile, bărbaţii vor fi autorizaţi să iasă să se aprovizioneze sau să meargă la farmacie timp de două ore, în zilele de marţi, joi şi sâmbătă. Zilele de luni, miercuri şi vineri vor fi rezervate femeilor. starting Wednesday in Panama, and for next 15 days, women can only leave their residences on Monday, Wednesday and Friday, while men can leave on Tuesday, Thursday and Saturday. And on Sundays all Panamanians are asked to stay in their homes https://t.co/KqgDWQ35vz— Catherine Rampell (@crampell) March 31, 2020 Duminică, orice ieşire din casă va fi interzisă, indiferent de sex. „Această carantină nu vizează nimic altceva decât să salveze vieţi”, a explicat ministrul panamez al securităţii Juan Pino, în timpul unei conferinţe de presă. Potrivit ministrului, mai mult de 2.000 de persoane au fost arestate la sfârşitul săptămânii trecute pentru încălcarea regulilor de carantină „totală şi obligatorie” decretată la 24 martie. „Mijlocul cel mai simplu” de a reduce la jumătate numărul de persoane de pe stradă este de „a fixa anumite zile de circulaţie pentru femei şi altele pentru bărbaţi”, a explicat ministrul. Douăzeci şi şapte de persoane au murit de COVID-19 în Panama, unde au fost înregistrate până acum 1.075 de cazuri de contaminare.