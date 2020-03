Institutul de Medicină Urgentă, dotat cu primul video-laringoscop performant

14:50

Muzicianul Alan Merrill, compozitorul celebrei melodii „I Love Rock and Roll", a murit duminică la New York din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, informația fiind confirmată de către fiica lui, ...