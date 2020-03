LIVE TEXT/ Încă 5 persoane tratate și 44 în stare gravă. Când va fi funcțional centrul de triere

11:00

PE SCURT Ora 9:30 De vineri seara până astăzi dimineța numărul persoanele infectate cu COVID-19 a rămas nemodificat – 66. Dintre acestea 27 au fost înregistrate în Chișinău, 15 – în raionul Hâncești, 4 – în Soroca, câte trei cazuri au fost depistate – în Sângerei. Ialoveni și Ștefan Vodă, în Cantemir, Anenii Noi, Căușeni – […] The post LIVE TEXT/ 66 de persoane cu COVID-19. Sunt 35 cazuri de transmitere locală a infecției appeared first on Moldova.org.