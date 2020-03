Persoanele fizice pot să-și plătească fără penalități impozitul pe venit până pe 29 mai

12:30

Din cei 60 de lucrători medicali confirmați cu COVID-19, nouă s-au infectat în timp de acordau asistență medicală pacienților cu noul tip de coronavirus, a precizat, luni, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtun, transmite IPN. Într-un briefing de presă, Nicolae Furtună a menționat că la locul de muncă... The post Din 60 de lucrători medicali cu COVID-19, nouă s-au infectat la locul de muncă appeared first on Portal de știri.